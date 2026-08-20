Армянский парламент отверг кандидатуру сторонницы карабахской повестки

Выступившая накануне с популистским и реваншистским заявлением о «карабахском движении» депутат от оппозиционной фракции «Сильная Армения» Арега Овсепян потерпела поражение в парламенте.

Результаты голосования продемонстрировали неготовность парламентского большинства доверить ключевое внешнеполитическое направление кандидату от радикально-реваншистского крыла. Известная своими резкими заявлениями и отказом признавать сложившиеся геополитические реалии, Овсепян оказалась в числе тех оппозиционных выдвиженцев, чья реваншистская повестка получила решительный отпор в стенах Национального собрания, передают армянские СМИ.

В ходе тайного голосования в парламенте за назначение Овсепян проголосовали 40 депутатов, а 62 парламентария высказались «против».

Овсепян, ранее успевшая поработать как в структурах бывшей нелегитимной администрации сепаратистского режима, так и в МИД Армении, попыталась реанимировать дискредитировавшие себя лозунги. Накануне, заявив в парламенте, что «карабахское движение не началось с решения одного человека и не закончится решением одного человека», Овсепян пафосно добавила: «Это было движение всего армянского народа. Никто не имеет права своим решением закрывать страницу, которая вписана в историю целого народа».

Парламент Армении избрал 9 из 12 председателей постоянных депутатских комиссий. Были избраны все 8 кандидатов от фракции «Гражданский договор» и один – от фракции «Армения». Все трое кандидатов от «Сильной Армении» избраны не были.

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