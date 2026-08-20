Призрак реваншизма на трибуне парламента Армении: оппозиция не отпускает «карабахское» прошлое

В трибуну Национального собрания Армении снова пролился яд реваншизма, обнаживший глубокую пропасть между прошлым и будущим страны.

Поводом для очередного витка напряженности стало провокационное заявление депутата от партии «Сильная Армения» Ареги Овсепян, выдвинутой оппозицией на должность председателя Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции. Никакой конструктивной дискуссии или содержательного диалога по профильным вопросам в стенах парламента не произошло - прозвучала лишь очередная популистская декларация от радикальных сил, попытка втянуть общество в новую катастрофу.

Овсепян, ранее успевшая поработать как в структурах бывшей нелегитимной администрации сепаратистского режима, так и в МИД Армении, попыталась реанимировать дискредитировавшие себя лозунги. Заявив, что «карабахское движение не началось с решения одного человека и не закончится решением одного человека», Овсепян пафосно добавила: «Это было движение всего армянского народа. Никто не имеет права своим решением закрывать страницу, которая вписана в историю целого народа».

Однако за красивой риторикой и апелляцией к «исторической памяти» скрывается опасная деструктивная тенденция. Выступление Ареги Овсепян стало очередной яркой иллюстрацией того, что у сегодняшней армянской оппозиции нет абсолютно никакой иной повестки, кроме провоцирования нового военного конфликта. С трибуны парламента уже открыто озвучиваются территориальные претензии к Азербайджану, а радикальные силы фактически открыто взывают к войне. Радикальный реваншизм, за который продолжают цепляться эти круги, упорно игнорирует новые геополитические реалии региона и наносит прямой вред самой армянской государственности.

Тень прошлого и идеологический катарсис

Армянское общество сегодня подошло к рубежу, когда оно в целом должно осознать всю пагубность так называемого «карабахского движения» и пройти через неизбежный катарсис. Десятилетиями мифологизированная идея «миацума» и экспансионистские амбиции превратили страну в заложницу бесконечной изоляции, экономика которой оказалась отрезанной от ключевых региональных проектов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо признал этот факт, охарактеризовав «карабахское движение» как фатальную ошибку. По его словам, правящая партия «Гражданский договор» смогла найти в себе силы, чтобы кардинально пересмотреть подход к этой проблеме и взять твердый курс на мирную повестку. Переход к мирной стратегии Пашинян назвал «новой революцией» для своей партии после событий 2018 года и внеочередных выборов 2021 года.

Премьер-министр открыто констатировал, что предвыборная программа его партии в 2021 году не содержала столь радикальных переосмыслений и во многом не отличалась от программ других политических сил. Он признал, что в начале своей политической деятельности и сам, и его сторонники вдохновлялись «карабахским движением». Однако настоящие национальные интересы требуют мужества посмотреть правде в глаза. «Лидерство подразумевает способность к самоанализу и самокритике. Понимая ситуацию, мы должны были вывести страну из геополитических капканов. Пройдя через тяжелый путь, мы взяли на себя смелость заявить, что не будем продолжать Карабахское движение», - сказал Пашинян.

Иллюзии реванша против национальной государственности

Главная проблема армянской оппозиции заключается в том, что она отказывается признавать элементарные международно-правовые факты. Выступления, подобные речи Овсепян, направлены не на защиту интересов народа, а на раскачивание внутренней обстановки и потворствование деструктивным силам.

Реваншистские круги обвиняют действующую власть в потерях, но эти обвинения абсолютно беспочвенны. Премьер-министр Пашинян четко ответил на подобную критику: «Факторы, связанные с Карабахским движением, использовались для недопущения прогресса нашего государства. Нас обвиняют в потере территорий. Но хочу четко сказать, что мы не теряли территории. На самом деле те территории, в потере которых нас обвиняют, никогда нам не принадлежали».

Армянское руководство наконец сформулировало фундаментальную смену парадигмы: главная задача власти - обеспечить гражданам Армении нормальную, безопасную и благополучную жизнь, а не обрекать их на «мученичество» ради чужих территорий и чуждых геополитических игр. А обществу пора осознать, что настоящая Армения - это ее суверенная, признанная международным сообществом территория, а не реваншистские фантомы.

Мир как стратегия и геополитическая неизбежность

Однако, мирная повестка Армении, нацеленная на делимитацию границ, установление добрососедских отношений с Азербайджаном и разблокировку транспортных коммуникаций, сталкивается с ожесточенным сопротивлением оппозиционного блока. Пашинян справедливо охарактеризовал этот альянс радикалов как «трехглавую партию войны», имея в виду олигархические и ультранационалистические фигуры - Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и Гагика Царукяна.

Именно эти акторы и связанные с ними политико-экономические группы долгие годы формировали и эксплуатировали карабахскую повестку как инструмент удержания власти, сохранения влияния и контроля над ресурсами. Сегодня, когда реальность изменилась, они заинтересованы в ее ревизии - не из соображений национальной стратегии, а ради реванша. Их риторика строится на попытках реанимировать уже закрытые темы, апелляции к эмоциям и страхам общества, а также на навязывании иллюзий.

Не менее важно и то, что эта реваншистская линия получает подпитку извне - со стороны отдельных зарубежных кругов, для которых сохранение напряженности на Южном Кавказе остается удобным инструментом влияния. В таком контексте внутренние радикалы становятся проводниками чужой повестки, сознательно или ситуативно играя на руку тем, кто не заинтересован в устойчивом мире в регионе.

Однако попытки заблокировать мирный процесс и вернуть страну в состояние бесконечной конфронтации обречены на провал. Реваншизм оппозиции - это путь в пропасть, ведущий к окончательной потере суверенитета. Для построения устойчивого будущего и реальной интеграции в международное сообщество Армении необходимо окончательно избавиться от токсичного наследия. Общество должно сделать выбор в пользу прагматизма, мира и развития собственной страны, оставив пространные речи о «несгораемых страницах истории» там, где им и надлежит быть - в архивах прошлого.