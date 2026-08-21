Чартерный самолет с восемью людьми разбился на Аляске

Чартерный самолет с восемью пассажирами на борту потерпел крушение вблизи удаленной радиолокационной станции на западе Аляски.

Информацию об этом распространило агентство Associated Press со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Руководитель регионального отделения ведомства Клинт Джонсон сообщил, что на борту самолета были два пилота и шесть пассажиров. Сейчас информации об их состоянии нет. Как стало известно, самолет вылетел из Анкориджа и разбился в четверг днем, когда заходил на посадку на мысе Ньюенхэм.

Причины инцидента пока остаются неизвестными. Аляскинский координационный центр спасательных работ сообщил о начале поисково-спасательной операции после поступления сообщения об авиакатастрофе в окрестностях радиолокационной станции дальнего действия на мысе Ньюэнхэм. В центре также отметили, что по мере поступления новой информации будут предоставляться обновления.