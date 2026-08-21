Роналдиньо вернулся в большой футбол под номером 10

Обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдиньо представлен в качестве нового футболиста итальянской "Равенны".

Об этом сообщает агентство AFP.

Мероприятие прошло в Равенне. Игрок вышел на сцену с футболкой клуба, на которой были нанесены его фамилия и 10-й игровой номер.

"Я очень рад быть здесь с друзьями, у нас есть команда, которая может сделать что-то хорошее, - сказал Роналдиньо. - Я не знаю [буду ли играть], это знает только тренер. Воссоединение с Италией - это прекрасно, я здесь, чтобы помочь своим товарищам по команде победить. Как вы видите, я в хорошей форме, я чувствую себя хорошо. Если бы я мог забить свой 300-й гол [в карьере], это было бы еще красивее".

В июне Роналдиньо подписал контракт с "Равенной". Бывший игрок сборной Бразилии, которому в марте исполнилось 46 лет, также является инвестором клуба. Стороны не разглашали детали соглашения.

Роналдиньо завершил игровую карьеру в 2015 году, расторгнув контракт с бразильским "Флуминенсе". В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", бразильские "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Гремио".

В составе сборной Бразилии Роналдиньо выиграл чемпионат мира 2002 года, Кубок Америки 1999 года, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 2008 года. В 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.

"Равенна" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.