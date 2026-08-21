Украинский президент Владимир Зеленский, видимо, считает, что только санкции против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь» могут изменить положение дел на фронте.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

«Видимо, Зеленский считает, что только так можно изменить положение дел на фронте», — сказала она.

Накануне глава Украины ввел санкции в отношении создателей российского мультсериала «Маша и Медведь».