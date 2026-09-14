МИД Ирана: взаимопонимание с Оманом финализировано

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что достижение взаимопонимания между Ираном и Оманом как двумя прибрежными государствами было финализировано.

Как передает IRIB, об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По словам Багаи, проблемы Йемена имеют давние корни, и Иран готов вести диалог для их решения. Он также отметил, что Йемен самостоятельно принимает решения, а его народ продемонстрировал стремление к свободе.

«У продолжения войны в регионе между мусульманскими странами есть только один победитель — Израиль», — заявил представитель иранского МИД.

Багаи также отметил, что Йемен на протяжении последних 12 лет находится под жесткой осадой, а в последние три года подвергается атакам со стороны США и Израиля.