Moody's: Азербайджан извлекает все больше выгод из развития Среднего коридора

Масштабные инвестиции в транспортно-логистическую и энергетическую инфраструктуру выступят ключевым драйвером экономической диверсификации и среднесрочного роста в Центральной Азии и на Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's, повышение активности вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) приносит прямой экономический эффект Казахстану (суверенный кредитный рейтинг подтвержден со "стабильным" прогнозом), Азербайджану и Грузии (Ba2, "стабильный").

"Одновременно расширяется мультипликативный эффект для соседних государств. В частности, позитивное влияние ощущают Узбекистан (Baa1/Ba2, "стабильный") и Кыргызская Республика (B3, "позитивный"). Реализация стратегических инфраструктурных инициатив, включая проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, способствует более тесной экономической интеграции региона с рынками Европы, Китая (A1, "стабильный") и стран Персидского залива", - отмечают аналитики агентства.

Экономический рост в регионе постепенно выходит за рамки традиционного сырьевого сектора. В странах Центральной Азии фиксируется опережающий рост в сфере услуг, обрабатывающей промышленности и строительстве, считают эксперты.

Аналитики отмечают, что параллельно государства региона активно наращивают вложения в зеленую энергетику и трансграничную инфраструктуру передачи ресурсов. Ключевыми проектами в этой сфере являются Каспийский зеленый энергетический коридор и инициатива по прокладке стратегического подводного кабеля по дну Черного моря. Данные инициативы призваны сформировать новые источники генерации и укрепить общую энергетическую взаимосвязанность экономик.

"Кроме того, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армения приступили к масштабным инвестициям в развитие центров обработки данных (ЦОД), магистральных линий волоконно-оптической связи и современной вычислительной инфраструктуры", - подчеркивают аналитики агентства.

По их оценкам, технологическая модернизация создаст прочный фундамент для роста производительности труда и увеличения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в долгосрочной перспективе.