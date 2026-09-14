Али Асадов встретился с делегацией Азиатского банка развития

14 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией Совета директоров Азиатского банка развития (АБР).

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече, в которой также принял участие министр финансов Сахиль Бабаев, с удовлетворением был отмечен высокий уровень сложившегося долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и АБР.

Подчеркнута важность совместных проектов, реализуемых в сферах транспорта, энергетики, водоснабжения, финансов, образования, здравоохранения и других областях, отмечены хорошие возможности для расширения сотрудничества в рамках механизма государственно-частного партнерства.

Стратегия странового партнерства на 2025–2029 годы была оценена как важная основа для нового этапа сотрудничества между Азербайджаном и АБР, подчеркнуто соответствие новых проектов, предусмотренных в области энергетики, транспорта и водной инфраструктуры, долгосрочным приоритетам развития нашей страны.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития.