В Армении проведена спецоперация в доме сына Роберта Кочаряна - ВИДЕО

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении пришли с обысками в дом депутата оппозиционной парламентской фракции «Армения» («Айастан») Левона Кочаряна.

Об этом сообщил его однопартиец Месроп Манукян.

«Около 07:00 утра сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом депутата парламента Левона Кочаряна. Инструкция отдана непосредственно с трибуны парламента», — написал оппозиционер на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как сотрудники СНБ пытаются войти в дом сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Манукян также обратил внимание, что в доме трое несовершеннолетних детей.

Источник: ТАСС