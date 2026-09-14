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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении

First News Media15:37 - Сегодня
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в понедельник, 14 сентября, подписали меморандум о праве на самоопределение.

Это произошло во время саммита кельтских наций, который проходит в валлийском Кардиффе.

Документ официально подтверждает право каждой из трех наций на самостоятельное определение своего будущего. Трансляцию этого исторического события вели главные каналы Великобритании.

Перед началом пресс-конференции Джон Суинни (Шотландия), Рин ап Йорверт (Уэльс) и Мишель О'Нил (Северная Ирландия) утвердили итоговый текст соглашения. Помимо политического статуса, стороны намерены углублять партнерство в сферах экономики, энергетики и выстраивания международных связей.

Первый министр Уэльса Рин ап Йорверт заявил о наличии у его кабинета «четкого мандата» на проведение реформ. По словам политика, текущая политическая ситуация требует кардинальных перемен в управлении регионом.

В то же время глава шотландского правительства Джон Суинни сделал акцент на конституционном вопросе.

Он напомнил, что народ Шотландии должен самостоятельно решать свою судьбу без внешнего давления.

К слову, этот тезис традиционно остается ключевым для шотландской национальной повестки и находит широкую поддержку среди местных элит.

Представляющая Северную Ирландию Мишель О'Нил отметила, что события более чем вековой давности, когда остров был разделен, не принесли положительных результатов местному населению. Она также упрекнула Лондон в игнорировании интересов ирландцев при принятии решений на протяжении десятилетий.

Несмотря на подписание декларации, документ носит рамочный характер и пока не меняет текущий юридический статус территорий внутри Соединенного Королевства. Юристы отмечают, что меморандум создает лишь политическую основу для дальнейших переговоров с Лондоном.

Источник: Российская газета

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