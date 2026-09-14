В Карабахе откроются новые школы и детские сады

«В прошлые годы в рамках программы «Великое возвращение» у нас действовало 12 дошкольных учреждений».

Эту мысль озвучил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

«В этом году к ним присоединяются еще 11 учебных заведений. В общей сложности 23 дошкольных образовательных учреждения продолжат свою деятельность на освобожденных от оккупации территориях, в них будут воспитываться 4 008 детей. Эти данные актуальны по состоянию на 15 сентября, однако в соответствии с программой переселения открытие школ также планируется в октябре, ноябре и декабре. В течение этих лет обучение будет продолжаться в 29 наших образовательных учреждениях, охватывающих все освобожденные от оккупации регионы», - отметил Э.Амруллаев.