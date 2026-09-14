Какой будет погода в Баку в День знаний? 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 15 сентября – День знаний.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью в некоторых местах будет слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь и гроза. Ночью и утром в горах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20° тепла, днем – 30-34° тепла, в горах ночью – 12-17° тепла, днем – 22-27° тепла.