Эмин Амруллаев: Условия обучения более миллиона школьников улучшены за последние годы

«Условия обучения более чем 1 миллиона школьников были улучшены за последние годы».

Эту мысль озвучил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

«За последние 25 лет построено около 4 тысяч школьных зданий, и в течение этого года ремонтные работы велись в 600 школах. В новом учебном году начинают деятельность 37 учебных заведений. На 41 объекте ремонтно-строительные работы продолжаются, в 125 учреждениях обновляется оборудование. В текущем году, как и в предыдущие годы, наша работа по капитальному улучшению образовательной инфраструктуры успешно продолжалась», - отметил министр.