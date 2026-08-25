Миллиардные активы и фиктивные сделки: следствие раскрыло схему семьи Кочаряна - ОБНОВЛЕНО

Антикоррупционный комитет Армении раскрыл детали уголовного производства в отношении Роберта Кочаряна.

В рамках уголовного производства, расследуемого в Антикоррупционном комитете, получены фактические данные о том, что лицо, занимавшее должность президента РА, по предварительному сговору с близкими ему лицами, используя служебное положение, по различным фиктивным основаниям вывело из государственной собственности и приобрело по ценам, существенно ниже рыночных, ряд ценных объектов недвижимости, имеющих общественное и экономическое значение.

Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщили в Антикоррупционном комитете.

«Согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, с целью сокрытия реальной принадлежности имущества и его преступного происхождения оно было оформлено на имена взаимосвязанных компаний, а в дальнейшем приобретённым имуществом распоряжались путём его застройки и продажи, отчуждения третьим лицам, а также передачи долей компаний-собственников, в том числе в порядке дарения. Так, земельный участок площадью 8,3 га, прилегающий к улицам Ачаряна и Царав Ахбюр, был приобретён за 44 657 000 драмов РА, где в 2002 году был построен развлекательный центр «Плей Сити», а спустя два года — 15 ноября 2004 года — 50-процентная доля компании «Фаст карт», являющейся собственником имущества, была передана в дар и зарегистрирована на имя сына бывшего президента. Земельный участок площадью 2 га, расположенный в левой части комплекса «Каскад», был приобретён за 39 630 000 драмов РА. Впоследствии он был обменян на другой земельный участок той же площади, принадлежащий государству и расположенный в более благоприятной части Еревана, который затем был отчуждён за 1 млрд 741 931 000 драмов. Здание по адресу Пароняна, 8, находившееся на балансе ЗАО «Ераспасаркум», также было приобретено за 40 млн драмов РА, где впоследствии общественные помещения общей площадью 600 кв. м и две автостоянки в построенном многоквартирном доме, рыночной стоимостью 331 800 000 драмов РА, были зарегистрированы на имя сына бывшего президента по фиктивным сделкам купли-продажи.

Расположенный в Гегаркуникской области курортный комплекс «Капутак Севан» был приобретён за 83 669 000 драмов РА, а 50-процентная доля компании «Арт Билд», являющейся собственником комплекса, 15 января 2010 года по фиктивной сделке купли-продажи была зарегистрирована на имя сына бывшего президента.

Земельный участок площадью 29 тыс. кв. м по адресу Цицернакабердское шоссе, 7/1, принадлежавший ГНКО «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по теннису», а также расположенное на нём строение площадью 1700 кв. м были приобретены за 12 267 000 драмов РА. На этой территории в 2008 году был построен премиум-клуб «Оранж Фитнес», а 50-процентная доля компании — собственника имущества в 2009 году по фиктивной сделке была зарегистрирована на имя компании, основанной сыном бывшего президента.

Предварительным следствием также получены данные о том, что в обмен на организацию процесса вывода из государственной собственности с нарушением ряда правовых норм и отчуждения компании «Пиацца Гранде» здания Дома офицеров по адресу В. Саргсяна, 20, являющегося историко-культурным памятником, а также недостроенного здания по адресу Налбандяна, 16, лицу, занимавшему должность президента РА, в качестве взятки были переданы 56 объектов недвижимости общей стоимостью 2 млрд 633 млн 934 000 драмов РА, которые с целью сокрытия их реальной принадлежности и происхождения были зарегистрированы по фиктивным договорам купли-продажи на имена членов семьи бывшего президента и связанных с ними организаций.

По другому эпизоду: общая рыночная стоимость земельных участков, принадлежащих Министерству обороны РА и расположенных по адресам проспект Адмирала Исакова, 22 и 22/4, в том числе предназначенных для строительства научно-производственной станции, составила 1 млрд 393 млн 870 000 драмов РА, тогда как они были проданы компании, принадлежащей близкому к бывшему президенту лицу, по цене в четыре раза ниже. По данным следствия, в обмен на продажу земельных участков по несоизмеримо низкой цене и обеспечение беспрепятственного создания представительства японской компании «Тойота» в Армении 9 мая 2006 года лицу, занимавшему должность президента РА, в качестве взятки была передана 30-процентная доля компании «Тойота Ереван», которая с целью сокрытия её преступного происхождения была зарегистрирована по фиктивным договорам купли-продажи на имя сына бывшего президента.

В рамках уголовного производства задержаны 6 человек, в том числе бывший президент, его сын и другие лица, вовлечённые в преступные схемы.

Предварительным следствием также изучаются обстоятельства денежных переводов, осуществлённых на имя сына бывшего президента в 2001–2019 годах, в размере около 144 млрд драмов, 309 млн долларов США, 77 млн евро и 18 млн российских рублей, а также обстоятельства приобретения более трёх десятков объектов недвижимости в Армении и за рубежом, принадлежащих лицам, связанным с производством, и членам их семей. С целью предотвращения возможной передачи или отчуждения имущества предприняты соответствующие действия, направленные на наложение ареста на него», — говорится в сообщении.

10:50

Бывший президент Армении и лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян и его старший сын Седрак Кочарян задержаны.

Об этом сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Огаджанян.

"Да, они задержаны", - сообщила она.

Ранее руководитель офиса бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Баграт Микоян подтвердил его задержание и доставку в Антикоррупционный комитет. Также сотрудники СНБ начали проводить обыски в квартире депутата фракции "Армения" и сына бывшего президента Левона Кочаряна.

10:13

Старший сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян также доставлен в Антикоррупционный комитет Армении.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Налоговые органы опечатали ереванский офис компании «Toyota». Сотрудники Антикоррупционного комитета в данный момент находятся в «Orange Fitness».

Добавим, что одним из акционеров компании «Toyota» является старший сын Роберта Кочаряна — Седрак Кочарян.

09:25

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности РА, другие подробности пока неизвестны, сообщила оппозиционный депутат Анна Григорян.

По сообщениям СМИ, Кочаряна после СНБ перевезли в Антикоррупционный комитет.

Напомним, что утром представители СНБ нагрянули в дом сына экс-президента Левона Кочаряна.

Антикоррупционный комитет подтвердил информацию об обыске в доме Левона Кочаряна.

«В рамках уголовного разбирательства, проводимого Антикоррупционным комитетом РА по делам о коррупционных преступлениях, проводятся обыски и другие процессуальные действия по нескольким десяткам адресов», — заявила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

В Комитете отметили, что дополнительная информация будет предоставлена при необходимости.