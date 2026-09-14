Министр образования рассказал о новой модели государственно-частного партнерства в детсадах 

«Один из главных важных моментов этого учебного года заключается в том, что мы продолжаем нашу инициативу в сфере дошкольного образования, основанную на партнерстве между государством, родителями и частным сектором».

Эту мысль озвучил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

«Уже в этом году данная инициатива реализуется на основе соответствующих правил и проекта распоряжения. Модель очень проста: государство выплачивает частному детскому саду определенную сумму вместо ребенка, посещающего дошкольное учреждение, а родитель доплачивает лишь символическую, небольшую часть сам. То есть теперь частные учреждения по принципу государственного финансирования принимают еще больше детей. В этом году в рамках этого партнерства государства, частного сектора и родителей планируется охватить дошкольным образованием 10 тысяч детей», - отметил министр науки и образования.