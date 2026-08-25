СМИ: Пашинян меняет посла в Москве: Арсеняна могут заменить на куратора евразийского направления

Новым послом Армении в России может быть назначен замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, пишет местная газета «Паст» со ссылкой на источники.

Сафарян в ведомстве курирует евразийское направление.

Премьер Армении Никол Пашинян недоволен работой посла в России Гургена Арсеняна и намерен отозвать его, писал ранее Armlur со ссылкой на свои источники.

По информации издания, решение главы кабмина окончательное, и оно принято на фоне напряженности в армяно-российских отношениях.

Официального комментария власти на этот счет не дали.

Арсенян был назначен главой дипмиссии в августе 2024 г., до этого был депутатом от правящего «Гражданского договора».