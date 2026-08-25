Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Европы

Азербайджанский тяжелоатлет Камран Хаппаев стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей до 15 лет.

Соревнования под эгидой Европейской федерации тяжелой атлетики прошли в Приштине, столице Косово.

Хаппаев выступал в весовой категории до 70 килограммов. В упражнении «рывок» спортсмен успешно справился с весом 123 килограмма, что позволило ему занять третье место и завоевать бронзовую медаль.

В «толчке» азербайджанский тяжелоатлет поднял 145 килограммов и по итогам этого упражнения расположился на седьмой позиции.

По сумме двух упражнений результат Хаппаева составил 268 килограммов. С этим показателем он занял пятое место в общем зачете своей весовой категории.

Таким образом, спортсмен завершил выступление на чемпионате Европы с бронзовой наградой в отдельном упражнении.

Источник: АЗЕРТАДЖ