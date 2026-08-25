В Армении запускают «референдум снизу»: ЕАЭС или ЕС?

В Армении начался сбор подписей, необходимых для проведения референдума по вопросу будущей внешнеполитической ориентации страны: ЕАЭС или ЕС.

Инициатором выступила партия «Альянс». Сбор начался 3 августа, однако детальная информация и последующий график будут представлены и обнародованы 29 августа во время большого собрания, сообщил журналистам поддержавший инициативу глава партии «Союз конституционного права» Айк Бабуханян.

Инициаторы предлагают закрепить в Конституции положение, согласно которому новые международные обязательства Армении не должны противоречить уже существующим обязательствам страны в ЕАЭС. Армении следует не только сохранить членство в ЕАЭС и ОДКБ, но и углублять сотрудничество с этими организациями, считает Бабуханян.

Источник: Sputnik Армения