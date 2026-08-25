 Седрак Кочарян покинул здание Антикоррупционного комитета, следом вышел и Серж Саргсян | 1news.az | Новости
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Седрак Кочарян покинул здание Антикоррупционного комитета, следом вышел и Серж Саргсян

First News Media16:51 - Сегодня
Седрак Кочарян покинул здание Антикоррупционного комитета, следом вышел и Серж Саргсян

Старший сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна – Седрак Кочарян в сопровождении силовиков в масках покинул здание Антикоррупционного комитета.

Ранее сообщалось о его задержании. Его из комитета увезли в неизвестном направлении.

Следом за ним вышел и другой экс-президент Серж Саргсян после полуторачасового допроса. На вопросы журналистов политик отвечать не стал, заявив лишь: «Получим материалы уголовного дела, тогда и поговорим. Сейчас ничего не понимаю».

25 августа были проведены обыски в доме Роберта Кочаряна, его сына Левона Кочаряна, а также компаниях, принадлежащих его семье. Бывшего главу армянского государства и его старшего сына Седрака Кочаряна задержали. Антикоррупционный комитет сообщил, что в рамках уголовного производства обыски и другие процессуальные действия проводятся по нескольким десяткам адресов.

Напомним, 24 августа между депутатом Левоном Кочаряном и премьером Николом Пашиняном возникла словесная перепалка в парламенте. Пашинян задался вопросом, как за 10 лет нахождения у власти Кочаряну удалось стать миллионером. Затем премьер заявил, что дети Левона Кочаряна не унаследуют его миллионов, поскольку все незаконно нажитое имущество должно быть отнято, причем у всего «клана Кочаряна и Саргсяна» (имеются в виду второй президент Роберт Кочарян и третий президент Серж Саргсян – ред.). В свою очередь Левон Кочарян заявил, что в демократической стране глава правительства не имеет права делать подобных заявлений и без оснований объявлять человека виновным.

Источник: Sputnik Армения

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