В этот день в Баку ожидается сильный ветер

В связи с ожидаемой ветреной погодой объявлены предупреждения желтого и оранжевого уровней.

Национальная гидрометеорологическая служба объявила предупреждения желтого и оранжевого уровней в связи с ожидаемой 26 августа ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны.

В Баку и на Абшеронском полуострове в соответствии с желтым уровнем предупреждения будет дуть северо-восточный ветер. В Нахчыване, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Агстафе, Газахе, Дашкесане, Товузе, Шамкире, Хызы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде, Билясуваре, Сальяне, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике и Джебраиле также в соответствии с желтым уровнем предупреждения будет дуть восточный ветер. Скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.

В Геранбое, Нафталане, Джульфе и Ордубаде в соответствии с оранжевым уровнем предупреждения будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 20,8–28,4 м/с.

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