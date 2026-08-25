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Пашинян заявил, что готов к диалогу с Гарегином II

First News Media18:04 - Сегодня
Пашинян заявил, что готов к диалогу с Гарегином II

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов обсудить с Гарегином II реформу Армянской церкви при соблюдении определенных условий.

«Я хочу вам прямо сказать: если Гарегин II или Ктри́ч Нерсисян (мирское имя католикоса - ред.) примет эту повестку, я с этой трибуны торжественно заявляю, что со всем уважением, обсужу эту повестку. Я никогда не говорил, что есть «свои» и «не свои», одни из которых могут соблюдать правила добропорядочности, а другие - нет», - отметил Пашинян.

Он отметил, что повестка реформирования Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) четко сформулирована: правила добропорядочности и четкие механизмы их соблюдения.

По его словам, «речь идет о сохранении наших национальных ценностей, потому что они деформированы именно в силу этого обстоятельства».

Цитируя представителя оппозиции, который заявил, что 97% граждан Армении верят в церковь, он сказал, что проблема как раз в этом: 97% граждан Армении верят в церковь, а глава церкви не верит в Бога.

«У него нет духовной жизни. Он отверг свой завет с Богом, и это вероотступничество возложено на всех нас. Я не готов нести ответственность за это вероотступничество», - заявил он.

По словам Пашиняна, сегодня в защиту церкви выступают люди, которые не знают, в чем разница между Библией, Ветхим Заветом и Евангелием, а церковь для них является системой отмывания денег.

«Ктри́ч Нерсисян или Гарегин II - представитель партии войны», - заявил премьер-министр.

Источник: Новости-Армения

 

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