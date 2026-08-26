Более 280 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна

Более 280 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна «Соуделор».

Основные ограничения затронули воздушное сообщение между различными регионами страны и префектурой Окинава на юго-западе.

Отменены как вылеты из Нахи, так и рейсы, направлявшиеся на остров.

Неблагоприятные погодные условия также отразились на международном авиасообщении. Среди отмененных оказались около 20 международных рейсов, выполнявшихся в направлениях Китая, Республики Корея и Сингапура.

Тайфун «Соуделор» в настоящее время перемещается в районе Окинавы в западном направлении. Скорость его движения составляет около 15 километров в час.

По данным метеорологических наблюдений, в эпицентре тайфуна скорость порывов ветра достигает 55 метров в секунду, что создает угрозу для воздушного сообщения и может привести к дальнейшим ограничениям на авиарейсы в регионе.

Источник: ТАСС