Ильхам Алиев поздравил ФК «Сабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА - ФОТО
В аккаунтах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация по случаю выхода футбольной команды «Сабах» в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом говорится в публикации на странице Президента в соцсети «X», сообщает 1news.az.
«Сердечно поздравляю футбольный клуб «Сабах» с великолепной победой и выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.
Тот факт, что созданная недавно команда добилась такого большого успеха за столь короткий срок, вызывает особую радость и гордость. Завоевание нашими клубами уже второй раз подряд права выступать в основном этапе сильнейшего клубного турнира мира, является еще одним наглядным свидетельством прогресса, достигнутого Азербайджаном во всех сферах, а также позиций нашей страны как спортивной державы.
Желаю клубу «Сабах» новых побед и успехов в предстоящих матчах!»
“Sabah” futbol klubunu möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Yeni yaradılmış bir komandanın qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyətə imza atması xüsusi sevinc və qürur doğurur. Klublarımızın… pic.twitter.com/3neZKoiH11 — İlham Əliyev (@azpresident) August 26, 2026