Ильхам Алиев поздравил ФК «Сабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА - ФОТО

В аккаунтах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация по случаю выхода футбольной команды «Сабах» в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом говорится в публикации на странице Президента в соцсети «X», сообщает 1news.az.

«Сердечно поздравляю футбольный клуб «Сабах» с великолепной победой и выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Тот факт, что созданная недавно команда добилась такого большого успеха за столь короткий срок, вызывает особую радость и гордость. Завоевание нашими клубами уже второй раз подряд права выступать в основном этапе сильнейшего клубного турнира мира, является еще одним наглядным свидетельством прогресса, достигнутого Азербайджаном во всех сферах, а также позиций нашей страны как спортивной державы.

Желаю клубу «Сабах» новых побед и успехов в предстоящих матчах!»