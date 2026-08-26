 Мировая пресса пишет о грандиозном камбэке «Сабаха»: «Незабываемая футбольная драма» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Мировая пресса пишет о грандиозном камбэке «Сабаха»: «Незабываемая футбольная драма» - ФОТО

First News Media14:13 - Сегодня
Мировая пресса пишет о грандиозном камбэке «Сабаха»: «Незабываемая футбольная драма» - ФОТО

Драматическая победа футбольного клуба «Сабах» над израильской командой «Хапоэль» (Беэр-Шева) в стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА (5:2, общий счет 6:4) и завоевание путевки в лиговый этап турнира находятся в центре внимания мировой спортивной прессы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, международные медиаресурсы широко осветили успех чемпиона Азербайджана.

Associated Press (AP) назвало выход бакинского клуба, учрежденного в 2017 году, в общий этап Лиги чемпионов за короткий срок большой сенсацией. В материале особо подчеркивается гол Теллура Муталлимова на 90+4-й минуте матча, а также то, что точные удары Орфе Мбины и Джоя Ленса Микелса в дополнительное время решили судьбу игры.

Турецкое агентство «Анадолу» довело до внимания, что «Сабах» стал второй азербайджанской командой после «Карабаха», завоевавшей путевку в основной этап этого престижного турнира.

Газеты Fanatik и Fotomaç охарактеризовали ответную встречу в Баку как «незабываемую футбольную драму». Издание NTV Spor сочло редким для европейского футбола показателем то, что клуб с 9-летней историей подряд прошел 4 квалификационных раунда и пробился в групповой этап.

Издание Hürriyet, обратив внимание на победу над соперником, превосходящим по финансовым ресурсам, написало: «Азербайджанский представитель, общая стоимость состава которого составляет примерно 17 млн евро, выбил из борьбы соперника с большим бюджетом, превратившись в одну из самых обсуждаемых команд европейского футбола».

Израильская газета The Times of Israel представила результат под заголовком «За секунды до выхода в Лигу чемпионов «Хапоэль» проиграл «Сабаху» в дополнительное время». В статье отмечается, что гол, забитый за 19 секунд до финального свистка и сравнявший счет, психологически надломил представителя Беэр-Шевы, а красные карточки (Джибриль Диоп и Элиэль Перец), полученные в дополнительное время, полностью выбили клуб из игры.

Ведущие спортивные порталы страны Sport5 и ONE назвали это поражение «бакинской трагедией», особо подчеркнув высокий прессинг и упорную игру, продемонстрированные «Сабахом» по ходу матча.

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