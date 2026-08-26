Профессиональная футбольная лига Узбекистана поздравила «Сабах» с историческим успехом

Профессиональная футбольная лига Узбекистана выступила с поздравлением в адрес азербайджанского клуба «Сабах», успешно преодолевшего квалификационный барьер Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация появилась в аккаунтах лиги в социальных сетях.

«Желаем братскому азербайджанскому клубу удачи, блестящих побед и новых достижений в самом престижном клубном турнире Европы! Удачи, «Сабах», — говорится в публикации.

Отметим, что в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Сабах» по сумме двух матчей со счетом 6:4 победил израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) и завоевал путевку в этап лиги.