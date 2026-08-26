В Азербайджане разработаны учебные программы по новым творческим направлениям

Научно-методическим центром культуры и повышения квалификации (MEMİM) Министерства культуры Азербайджанской Республики разработаны учебные программы по пяти новым творческим направлениям, преподавание которых планируется в школах искусств.

Учебные программы охватывают такие специальности, как художественная керамика, дизайн одежды, цифровая музыка, 3D-анимация персонажей и фотография, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Основная цель программ - создать условия для развития талантов и навыков подростков, интересующихся современными направлениями креативных индустрий и обладающих потенциалом в этих сферах, расширить возможности получения образования по новым специальностям и поддержать подготовку молодых людей к творческим профессиям будущего.

Напомним, ранее MEMİM разработал учебные программы по специальностям и предметам, которые уже преподаются в школах: фортепиано, скрипка, тар, кеманча, канун, гармонь, балабан, саксофон, хоровое и вокальное искусство, хоровое дирижирование, а также по предмету элементарная теория музыки.