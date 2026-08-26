В эти дни в Баку ожидается сильный ветер

В связи с ожидаемой ветреной погодой объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой 27-30 августа ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

В Нахчыване, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Агстафе, Газахе, Дашкесане, Товузе, Гедебее, Гусаре, Шамкире, Хызы, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Гобустане, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде, Билясуваре, Сальянe, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Бейлагане, Имишли, Саатлы, Сабирабаде и Джебраиле в соответствии с желтым уровнем предупреждения ожидается западный ветер со скоростью 13,9 - 20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Геранбое, Нафталане, Джульфе и Ордубаде в соответствии с оранжевым уровнем предупреждения ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8 - 28,4 м/с.