Ограничивается въезд автобусов к стадиону имени Тофика Бахрамова

В Баку ограничили въезд автобусов к стадиону имени Тофика Бахрамова из-за матча Лиги конференций

27 августа в связи с матчем плей-офф Лиги конференций УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова ограничен въезд автобусов в транспортно-пересадочный центр, расположенный перед стадионом, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AYNA.

Специальная автобусная зона временно предоставлена болельщикам, направляющимся на матч, что позволит обеспечить их беспрепятственное передвижение.

При этом остановка регулярных маршрутных автобусов, а также экспресс-автобусов M5 и M6 временно организована на остановке напротив Gənclik Mall – данные ограничения связаны с проведением матча плей-офф Лиги конференций УЕФА.