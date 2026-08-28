Прошло 34 года со дня трагедии в Баллыгая

Прошло 34 года со дня резни, учиненной вооруженными силами Республики Армения против мирного азербайджанского населения в селе Баллыгая Геранбойского района Азербайджанской Республики.

В результате геноцида, совершенного 28 августа 1992 года в Баллыгая, были жестоко убиты 24 мирных азербайджанца, среди которых 93-летняя женщина, а также шестеро малолетних детей, в том числе шестимесячный младенец. Тела некоторых убитых, большинство из которых дети, женщины и старики, были сожжены. В результате геноцида 3 малолетних детей потеряли обоих родителей.

Геноцид в Баллыгая - один из актов массового истребления, совершенного армянскими вооруженными силами с целью уничтожения азербайджанского населения Карабахского региона АР, как это было и в селе Гарадаглы Ходжавендского района, в городе Ходжалы, селе Агдабан Кяльбаджарского района и других военных преступлений.

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!