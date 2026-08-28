Азербайджан включил Иран в перечень стран с военными рисками для дипломатов

Иран включен в список стран, где дипломатические представительства и консульства Азербайджана работают в условиях войны и вооруженного конфликта.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Документ также вносит изменения в правила предоставления гарантий и компенсаций сотрудникам дипломатической службы.

Постановление распространяется на период с 1 марта по 31 декабря 2026 года.