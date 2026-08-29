Стало известно расписание матчей футбольного клуба "Сабах" на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Чемпион Азербайджана начнет выступление 10 сентября выездным матчем против "Манчестер Юнайтед".

С "Барселоной" бакинский клуб встретится 25 ноября в рамках пятого тура. Матч пройдет в Баку.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

Первый тур

10 сентября

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сабах" (Азербайджан)

Второй тур

13 октября

20:45. "Сабах" (Азербайджан) - пражская "Славия" (Чехия)

Третий тур

20 октября

20:45. "Сабах" (Азербайджан) - дортмундская "Боруссия" (Германия)

Четвертый тур

4 ноября

23:00. "Викинг" (Норвегия) - "Сабах" (Азербайджан)

Пятый тур

25 ноября

20:45. "Сабах" (Азербайджан) - "Барселона" (Испания)

Шестой тур

8 декабря

20:45. "Вильярреал" (Испания) - "Сабах" (Азербайджан)

Седьмой тур

20 января 2027 года

20:45. "Сабах" (Азербайджан) - "Наполи" (Италия)

Восьмой тур

27 января

23:00. "Арсенал" (Англия) - "Сабах" (Азербайджан)

Все время - бакинское.

Источник: İdman.Biz