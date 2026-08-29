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Стало известно расписание матчей

First News Media18:34 - Сегодня
Стало известно расписание матчей

Стало известно расписание матчей футбольного клуба "Сабах" на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Чемпион Азербайджана начнет выступление 10 сентября выездным матчем против "Манчестер Юнайтед".

С "Барселоной" бакинский клуб встретится 25 ноября в рамках пятого тура. Матч пройдет в Баку.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

Первый тур
10 сентября

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сабах" (Азербайджан)

Второй тур
13 октября

20:45. "Сабах" (Азербайджан) - пражская "Славия" (Чехия)

Третий тур
20 октября

20:45. "Сабах" (Азербайджан) - дортмундская "Боруссия" (Германия)

Четвертый тур
4 ноября

23:00. "Викинг" (Норвегия) - "Сабах" (Азербайджан)

Пятый тур
25 ноября

20:45. "Сабах" (Азербайджан) - "Барселона" (Испания)

Шестой тур
8 декабря

20:45. "Вильярреал" (Испания) - "Сабах" (Азербайджан)

Седьмой тур
20 января 2027 года

20:45. "Сабах" (Азербайджан) - "Наполи" (Италия)

Восьмой тур
27 января

23:00. "Арсенал" (Англия) - "Сабах" (Азербайджан)

Все время - бакинское.

Источник: İdman.Biz

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