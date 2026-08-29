Стало известно расписание матчей
Стало известно расписание матчей футбольного клуба "Сабах" на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.
Чемпион Азербайджана начнет выступление 10 сентября выездным матчем против "Манчестер Юнайтед".
С "Барселоной" бакинский клуб встретится 25 ноября в рамках пятого тура. Матч пройдет в Баку.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
Первый тур
10 сентября
23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сабах" (Азербайджан)
Второй тур
13 октября
20:45. "Сабах" (Азербайджан) - пражская "Славия" (Чехия)
Третий тур
20 октября
20:45. "Сабах" (Азербайджан) - дортмундская "Боруссия" (Германия)
Четвертый тур
4 ноября
23:00. "Викинг" (Норвегия) - "Сабах" (Азербайджан)
Пятый тур
25 ноября
20:45. "Сабах" (Азербайджан) - "Барселона" (Испания)
Шестой тур
8 декабря
20:45. "Вильярреал" (Испания) - "Сабах" (Азербайджан)
Седьмой тур
20 января 2027 года
20:45. "Сабах" (Азербайджан) - "Наполи" (Италия)
Восьмой тур
27 января
23:00. "Арсенал" (Англия) - "Сабах" (Азербайджан)
Все время - бакинское.
Источник: İdman.Biz