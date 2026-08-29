Главный тренер «Сабаха»: Мы никого не боимся и намерены показывать свою лучшую игру

Главный тренер «Сабаха» Вальдас Дамбраускас прокомментировал выход команды в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Литовский специалист назвала успешную квалификацию давней мечтой любого игрока и тренера, назвав результат одним из ключевых достижений в футболе. По словам наставника, в условиях выступления на трех фронтах — в Лиге чемпионов, Премьер-лиге и Кубке Азербайджана — команда продолжит бороться текущим составом как минимум до зимнего трансферного окна, что также связано с лимитом на 17 иностранных игроков в еврокубковой заявке.

Дамбраускас особо подчеркнул роль болельщиков в победе над израильским «Хапоэлем» и призвал фанатов заполнять трибуны не только на международных встречах, но и на играх внутреннего первенства. Наставник подытожил, что «Сабах» никого не боится и готов показывать свою лучшую игру против любых соперников.