Суд арестовал двух школьниц по подозрению в убийстве шестиклассника в Подмосковье

Орехово-Зуевский городской суд Московской области арестовал на два месяца двух несовершеннолетних девочек, подозреваемых в убийстве 12-летнего шестиклассника.

Инцидент произошел в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа. 26 августа мальчик не вернулся домой, после чего его объявили в розыск. Тело ребенка с признаками насильственной смерти волонтеры и поисковики обнаружили в подвале заброшенного здания на территории бывшего ПТУ.

Предварительно рассматриваются версии, согласно которым девочки опасались разглашения подробностей их личной жизни, либо одна из них заявила о желании узнать, каково совершить убийство. Отец одной из задержанных сообщил, что его дочь признала вину и раскаивается в содеянном, подчеркнув, что ее никто не принуждал к преступлению.