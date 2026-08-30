Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо завоевала семь медалей на международном турнире, проходившем в польском Кракове.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, спортсмены, выступавшие в возрастной категории до 18 лет, взяли 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Али Абдуллаев (60 кг), Гусейн Шихалиев (66 кг) и Омер Атаев (81 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала.

Дуньямалы Асданлы (66 кг) и Руслан Кязымов (+90 кг) удостоились серебряных медалей, а Раван Мамедли (55 кг) и Али Джафаров (66 кг) взяли бронзу.

Отметим, что в рамках турнира, в котором принимают участие представители 23 стран, пройдут соревнования в возрастной категории до 16 лет и среди взрослых.