На юге Бразилии из-за последствий шторма погибли два человека

Сильные штормы и осадки стали причиной гибели по меньшей мере двух человек в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Как передает 1news.az со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в Государственной службе гражданской обороны Бразилии.

Отмечается, что среди жертв восьмилетний ребенок, на которого упало дерево в Порту-Алегри на востоке штата, и 72-летний мужчина, чей автомобиль унесло наводнением в Арройо-Гранде на юге.

С вечера пятницы до утра субботы шторм обрушился на 21 муниципалитет. Сильнее всего пострадал Трес-Пальмейрас на севере: около 1000 домов были повреждены градом. В Куараи, недалеко от западной границы Бразилии с Уругваем, власти объявили чрезвычайное положение после того, как град повредил 349 домов. В регионе Серра-Гауча на северо-востоке страны повреждены 197 домов.

В Риу-Гранди-ду-Сул сохраняется высокая погодная опасность, связанная с явлением Эль-Ниньо. В 2024 году штат пережил одно из самых разрушительных климатических бедствий в Бразилии. Наводнения затронули почти 90% его территории и унесли жизни более 180 человек.