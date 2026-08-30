Песков: Путин обсудит с Пашиняном стремление Армении вступить в ЕС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке намерен обсудить стремление Еревана присоединиться к Европейскому союзу.

Как передает 1news.az, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый раз контакт на высшем уровне важен. Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поможет ли предстоящая встреча Путина и Пашиняна остановить отдаление Армении от России.

По его словам, решение о будущем страны должны принимать сами армяне.

"Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне", - отметил Песков.

Он добавил, что Россия предлагает Армении провести референдум по вопросу дальнейшего курса страны. По словам Пескова, аналогичное предложение содержится в заявлении глав государств - членов Евразийского экономического союза, принятом на недавнем саммите в Астане.

"Вот обо всем этом и пойдет разговор", - сказал пресс-секретарь российского президента.