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«Герои» с кровью на руках

Себа Агаева11:33 - Сегодня
«Герои» с кровью на руках

Когда общество теряет способность проводить грань между подвигом и преступлением, оно оказывается в опасной моральной аберрации.

Героизация тех, кто совершал преступления против человечества, не просто искажает историю - она закладывает фундамент для будущих катастроф, превращая насильственные акты в инструмент национальной идентичности. Именно этот процесс можно наблюдать сегодня на Балканах. Сотни людей собрались в Пале - военной столице руководства боснийских сербов - чтобы преклонить колени перед портретом осужденного военного преступника Ратко Младича, зажечь свечи и поцеловать сербский флаг на третий вечер памятных мероприятий после его смерти.

А в нескольких километрах от этого места лежит Сараево, которое войска под командованием Младича держали в кровавой осаде 1425 дней, методично уничтожая тысячи мирных жителей снайперским и артиллерийским огнем. Контраст между скорбью по палачу и памятью о его жертвах обнажает глубокую ментальную деформацию. Когда государственные деятели, включая президента Сербии Александра Вучича, обрушиваются с критикой на Международный трибунал в Гааге за «антицивилизационное поведение» и препятствование возвращению генерала на родину, происходит смещение фундаментальных ценностей. Человек, ответственный за геноцид в Сребренице и систематические военные преступления, в официальной и бытовой риторике трансформируется в национального мученика.

Эта опасная тенденция подмены понятий, при которой организаторы массовых убийств и этнических чисток возводятся в ранг национальных героев, не ограничена Балканами и стала системным заболеванием ряда стран. В армянской общественно-политической реальности бывшие полевые командиры и идеологи военной агрессии десятилетиями пользуются полнейшей безнаказанностью.

Наиболее ярко институциональный кризис морали проявляется в искусственной героизации международных террористов. Монте Мелконян, на чьих руках кровь мирных жителей Азербайджана и граждан других государств, вместо правового и гражданского осуждения был возведен в статус главного национального символа. При прямой поддержке государственных структур Армении о нем снимаются художественные фильмы, его именем называются военные и образовательные учреждения, а биография подается подрастающему поколению как эталон патриотизма. Подобная практика формирует искаженное восприятие реальности, где масштабы преступления оправдываются национальной целесообразностью. Факты жесточайших деяний - от массовой резни в Ходжалы до документированных пыток в Карабахе - игнорируются или переписываются, несмотря на исчерпывающие массивы юридических доказательств, фото- и видеоматериалы, заключения экспертов и свидетельские показания, неоднократно представленные международному сообществу.

Опасность мифотворчества вокруг военных преступников заключается в неизбежном разрушении международных правовых норм и самой структуры человеческой морали. Воспитание молодежи на примерах лиц, совершавших преступления против человечества, закладывает фундамент для новых витков агрессии и реваншизма. Когда обществу в качестве морального ориентира предлагается террорист или организатор геноцида, понятие патриотизма сводится к оправданию любого насилия, а отказ признавать решения международных трибуналов или проводить собственные независимые расследования изолирует государство из единого правового поля. Сербия сегодня может вести дискуссии о месте перезахоронения Ратко Младича, но факт остается неизменным: его вина официально доказана международным судом. В то же время попытки превратить осужденных преступников в национальных мучеников или избежать суда над действующими фигурантами военных преступлений ведут к деградации самого общества. Героизация тех, кто совершал теракты, массовые убийства и разрушал целые регионы, — это не просто историческая слепота, а искаженная реальность, в которой преступление объявляется доблестью. Пока общество не найдет в себе сил дать безоговорочную правовую и моральную оценку палачам вне зависимости от их национальной принадлежности, оно остается заложником извращенных смыслов, исключающих возможность объективного осмысления прошлого и движения к настоящему миру.

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