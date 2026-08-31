Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Северного Кипра

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турецкой Республики Северного Кипра Туфану Эрхюрману в связи с трагической гибелью людей в результате крушения судна у побережья Гирне.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем обращении глава государства отметил:

«Уважаемый господин Президент,

Известие о гибели людей в результате крушения судна недалеко от Гирне глубоко потрясло нас.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, а также братскому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»._