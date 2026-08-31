Публикация журнала Paris Match, запечатлевшая Эмманюэля Макрона мчащимся на гидроцикле по лазурным волнам на фоне пылающих лесных пожаров на юге и востоке страны, сделала то, с чем месяцами не могли справиться его политические оппоненты.

Она мгновенно кристаллизовала главный диагноз нынешней французской власти — тотальный разрыв с реальностью. Свежие данные социологического опроса компании CSA для издания Le Journal du Dimanche, зафиксировавшие обвал рейтинга президента до разгромных 21%, лишь юридически оформили этот приговор общественной мысли.

Впрочем, сводить глубокий системный кризис Пятой республики к неудачному или неуместному кадру было бы наивно. Кадр с гидроциклом — это всего лишь метафора всей эпохи макроновского правления. Пока внутренний дом Франции охвачен пожарами экономических проблем, разгула преступности и нарастающих социальных противоречий, Елисейский дворец продолжает изображать лихое «управление волнами», делая вид, что полностью контролирует ситуацию.

Контраст между беззаботным досугом главы государства и драматическим положением дел в регионах приобрел в глазах общественности фундаментальный характер. В то время как пожарные службы работали на пределе человеческих возможностей, а муниципалитеты пытались оценить миллионный ущерб, образ рассекающего волны лидера выставил наверх главную проблему власти — фундаментальное нежелание погружаться в проблемы собственных граждан. Зафиксированный социологами антирейтинг на уровне 79% выявил накопившийся за годы высокий уровень фрустрации населения, уставшего от декоративных медийных ходов, популизма и демонстративного дистанцирования руководства страны.

Системный кризис Пятой республики

Данная ситуация обнажила глубокий кризис модели Пятой республики. Конституция, проектировавшаяся под сильных лидеров, сегодня обслуживает режим на автопилоте, где системные реформы подменяются сиюминутным пиаром.

Паралич государственного аппарата проявился в беспрецедентной чехарде исполнительной власти: за два года Франция сменила уже пять премьер-министров, превращенных в расходный материал Елисейского дворца. Каждому новому кабмину приходится проходить через вотумы недоверия, шантаж оппозиции и силовое продавливание бюджетов через статью 49.3 в обход голосования в парламенте.

Внутренняя утрата легитимности прямо подсекает и внешнеполитические позиции Парижа. Неспособность решить проблемы инфляции и безопасности внутри страны окончательно лишает Елисейский дворец морального права выступать в роли глобального арбитра и читать другим государствам лекции о демократическом устройстве.

Внешнеполитический крах и позиция Азербайджана

Внешнеполитическая стратегия Франции последних лет потерпела системное фиаско практически на всех ключевых направлениях. Наглядным проявлением этого процесса стал закономерный и необратимый уход Парижа из Африки, где французская система неоколониального доминирования, выстраивавшаяся десятилетиями, окончательно рухнула под натиском национально-освободительных устремлений местных обществ.

Вынужденный вывод французских военных контингентов из государств Сахеля и обнуление политических рычагов воздействия — это естественная историческая расплата за века экономической эксплуатации, вмешательства во внутренние дела и пренебрежения базовыми правами независимых наций. В международном сообществе, и в частности в Азербайджане, этот процесс вытеснения бывших метрополий встречают не с сожалением, а с глубоким удовлетворением, воспринимая его как долгожданный и неизбежный шаг к торжеству исторической справедливости.

Баку, опираясь на фундаментальные нормы международного права и принципы равенства государств, занимает в этом вопросе последовательную и бескомпромиссную позицию. Азербайджан активно выступает в первых рядах движения за глобальную деколонизацию, предоставляя международные платформы для информирования мировой общественности о преступлениях колониализма. Очевидно, что окончательное выдворение французского присутствия с Африканского континента должно стать лишь первым этапом полного и окончательного демонтажа всех оставшихся неоколониальных механизмов Парижа.

Институциональный кризис заморских территорий

Географические рамки дипломатического и государственного провала Елисейского дворца не ограничиваются Африкой. Сегодня тяжелейший институциональный и социальный кризис переживает сама система управления так называемыми «заморскими территориями» Франции, которые на деле остаются последними колониальными анклавами XXI века.

Масштабные столкновения в Новой Каледонии, вспыхнувшие в ответ на попытки Парижа в одностороннем порядке переписать избирательное законодательство в пользу переселенцев из континентальной Франции, а также социальные протесты и забастовки на Мартинике, Гваделупе, в Майотте и Французской Полинезии наглядно показывают, что жесткая централизованная модель управления дает глубокие трещины. Силовое давление, отправка бронетехники и введение чрезвычайных положений больше не способны заблокировать стремление коренных народов к защите своих прав.

Попытки французских властей маскировать юридическое и экономическое бесправие коренных жителей терминами «заморские департаменты» или «сообщества» терпят крах. Международное сообщество всё отчетливее фиксирует глубинный контраст между внешнеполитическим морализаторством Парижа и его реальной жесткой политикой по подавлению автономных и национальных движений на подконтрольных заморских территориях.

Закат модели управления

Текущие события наглядно свидетельствуют о том, что резонансная публикация в Paris Match с кадрами отдыха на гидроцикле стала не случайной оговоркой политтехнологов, а ярким катализатором проявления затяжного заката текущей модели управления Пятой республики.

Сочетание разгромной динамики социологических опросов, нарастающих экономических проблем, утраты внешнеполитических ориентиров и развала колониального наследия указывает на полное исчерпание ресурсов макроновской политики. Французское общество и международные партнеры требуют от руководства страны отказа от популистской риторики и перехода к прагматичной повестке. Без кардинального пересмотра подходов во внутренней и внешней политике Елисейский дворец рискует окончательно остаться в состоянии длительного политического паралича, при котором исторические антирекорды рейтинга становятся постоянной нормой существования власти.