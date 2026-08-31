Начавшийся сегодня визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бишкек для участия в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отражает последовательное укрепление связей Баку с ключевыми азиатскими партнерами.

Саммит под председательством Кыргызстана предоставляет удобную практическую площадку для согласования позиций по вопросам региональной безопасности, развития транспортно-логистических коридоров и взаимных инвестиций.

Динамичное расширение азиатского вектора дипломатии разворачивается на фоне того, как современная система международных отношений переживает период глубокой и болезненной трансформации. Прежние институциональные механизмы утрачивают прежнюю эффективность, а глобальная архитектура безопасности фрагментируется на глазах. В этой новой реальности традиционные центры силы вынуждены пересматривать привычные шаблоны поведения, тогда как на первую линию евразийской и мировой политики выходят государства нового типа. Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан демонстрирует уникальную модель развития, при которой четкая государственная стратегия, непреклонная политическая воля и прагматичный подход к дипломатии трансформировали страну из регионального игрока в полноправную «среднюю державу», способную влиять на глобальную повестку дня.

Фундаментом этого возросшего статуса стало бескомпромиссное восстановление исторической справедливости, суверенитета и территориальной целостности страны. Выверенный курс Баку доказал, что международное право эффективнее всего работает тогда, когда оно опирается на внушительный национальный потенциал и принципиальность руководства. Логическим продолжением этой победы стал сложнейший дипломатический марафон по окончательной нормализации обстановки в регионе. Парафирование мирного соглашения с Арменией в Вашингтоне в августе прошлого года заложило основу для долгосрочного мира на Южном Кавказе, открыв новые логистические возможности для соседних регионов и даже континентов.

Этот исторический шаг со всей очевидностью продемонстрировал способность Азербайджана выступать в качестве архитектора стабильности, чьи решения определяют будущее целого геополитического перекрестка. В то же время последовательный диалог с США вышел на качественно новый уровень взаимодействия, доказав, что уважение к национальным интересам остается ключевым условием равноправного партнерства.

Обеспечив прочный мир и устойчивость на Южном Кавказе, Баку одновременно продолжает оставаться значимой опорой европейской энергетической и инфраструктурной архитектуры. Взаимодействие с европейскими институтами строится на строго прагматичной основе, где Азербайджан выступает надежным и предсказуемым поставщиком ресурсов и гарантом ключевых транзитных маршрутов. Последовательное участие главы Азербайджанского государства в работе Европейского политического сообщества и решение о проведении этого представительного саммита в Азербайджане в 2028 году стали наглядным признанием дипломатического веса страны. При этом внешней политике государства чужды однобокие ориентации. Баку одновременно выступает локомотивом интеграционных процессов внутри Тюркского мира, внося ключевой вклад в укрепление Организации тюркских государств, и сохраняет глубокую верность традициям Исламской солидарности. Умение органично соединять столь разнородные векторы без ущерба для национального суверенитета превратило Азербайджан в уникальный мост между различными цивилизациями и политическими блоками.

Глобальный мультилатерализм и евразийский вектор Баку

Именно эта балансирующая роль определила новый этап внешней политики страны. Во времена, когда монополия отдельных институтов на принятие глобальных решений ослабевает, Азербайджан сделал ставку на активный мультилатерализм, превратившись в одного из наиболее авторитетных лидеров Глобального Юга. Период успешного председательства страны в Движении неприсоединения доказал, что Баку способен консолидировать более сотни государств вокруг идеи справедливого мироустройства, защиты международного права и противодействия современным формам неоколониализма. Данный институциональный опыт получил логическое развитие во время проведения крупнейшего климатического саммита COP29 и Всемирного урбанистического форума (WUF13), где Азербайджан продемонстрировал филигранную организационную культуру и способность объединять интересы развитых и развивающихся стран.

График международных мероприятий лишь подтверждает укрепление роли страны как признанного интеллектуального и политического центра - о чем свидетельствует проведение Недели и Саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди и Агдаме, планируемый Бакинский саммит Организации тюркских государств (ОТГ), а также проведение Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На фоне масштабного укрепления международных позиций особое место в азиатском векторе азербайджанской внешней политики заняло динамично развивающееся партнерство с Шанхайской организацией сотрудничества. Пройдя последовательный путь от партнера по диалогу до официального статуса «Партнера ШОС», закрепленного на Тяньцзиньском саммите, Азербайджан зафиксировал свое присутствие в ключевой структуре Евразии. Состав участников ШОС отражает баланс глобальных и региональных держав, объединяя Китай, Индию, Россию, Иран, Пакистан, государства Центральной Азии и Республику Беларусь. Личное участие президента Ильхама Алиева в международных встречах формата «ШОС+» в Самарканде, Астане, Тяньцзине и Бишкеке подчеркивает глубокую вовлеченность страны в формирование многополярной архитектуры.

В свою очередь, практическое наполнение этого взаимодействия охватывает широчайший спектр направлений, включая противодействие терроризму, экстремизму, сепаратизму и киберугрозам, а также стимулирование малого бизнеса и юридическое взаимодействие. Важнейшим звеном данного союза выступает транспортно-логистическая инфраструктура, где мультимодальные коридоры «Север – Юг» и Средний коридор («Восток – Запад»), проходящие через Азербайджан, становятся артериями евразийской торговли. Символическим же выражением глубинного ценностного измерения этих связей стала установка бюста великого поэта Низами Гянджеви в пекинской штаб-квартире ШОС по инициативе Фонда Гейдара Алиева, что поставило наследие азербайджанской культуры в один ряд с величайшими мыслителями человечества.

Стратегический союз с Кыргызстаном: двусторонний фундамент на пространстве ШОС

Столь высокая интенсивность контактов на площадке ШОС находит прямое отражение и на двустороннем уровне. Присутствие азербайджанского лидера на саммите в Бишкеке придает мощный импульс отношениям со страной-хозяйкой высокого форума. Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном представляют собой эталонный пример того, как историческая общность и личная доверительная атмосфера между лидерами трансформируются в нерушимый стратегический альянс.

Правовым закреплением этой близости стал подписанный президентами Ильхамом Алиевым и Садыром Жапаровым Договор о союзнических отношениях, зафиксировавший выведение двустороннего взаимодействия на высший стратегический уровень. Интенсивность контактов - регулярные государственные и рабочие визиты глав государств, а также совместная работа на Межгосударственном совете - сформировала беспрецедентную динамику в двусторонней повестке. Полноценное функционирование дипломатических миссий в Баку и Бишкеке и обширная договорно-правовая база обеспечивают надежную защиту совместных экономических и культурных проектов.

Параллельно с политическим диалогом гуманитарная и инфраструктурная составляющие этого союза наполняются конкретными, видимыми для граждан обеих стран результатами. В столице Кыргызстана успешно функционируют Парк кыргызско-азербайджанской дружбы, школа имени Низами Гянджеви и гимназия имени Гейдара Алиева, а в Баку увековечена память выдающегося писателя Чингиза Айтматова, чье имя носят одна из городских школ и сквер. Особый характер этих отношений ярче всего проявился в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана, где на средства правительства Кыргызстана в селе Хыдырлы Агдамского района была построена современная школа имени Айкёль Манас. Связывающие страны прямые авиарейсы компании AZAL между Баку, Бишкеком и Иссык-Кулем окончательно замыкают эту цепь, превращая стратегическое партнерство в живую, постоянно развивающуюся ткань человеческих, экономических и культурных связей.

В конечном счете, стратегический диалог Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества и углубление союзничества с Кыргызстаном подчеркивают трансформацию страны из транзитного узла в самостоятельный центр проектирования евразийской связности. В условиях нарастающего геоэкономического раскола Баку формирует модель прагматичного партнерства, где географическое положение подкрепляется дипломатической гибкостью. Это позволяет Азербайджану, наряду с тем, чтобы адаптироваться к сдвигу глобальной деловой активности в Азию, выступать также гарантом долгосрочного баланса интересов на стыке крупнейших рынков континента.