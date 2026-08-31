Объявлены результаты конкурса на вакантные места в магистратуре

Объявлены результаты конкурса на оставшиеся вакантные плановые места в магистратурах высших учебных заведений.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), для участия в конкурсе зарегистрировались 1457 бакалавров. Из них 508 человек были приняты в магистратуру, в том числе 82 — на места, финансируемые за счет государственного заказа.

Результаты конкурса размещены на сайте ГЭЦ. Бакалавры также могут узнать результаты, отправив свой «рабочий номер» в SMS на номер 7727.

Регистрация принятых абитуриентов в высшие учебные заведения будет проводиться через портал my.gov.az с 15:00 3 сентября до 18:00 9 сентября.

Для регистрации поступившие должны войти в личный кабинет на портале через mygov ID и воспользоваться услугой Министерства науки и образования «Регистрация обучающихся в учреждения высшего и среднего специального образования».

Лица, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, будут считаться отказавшимися от зачисления по соответствующей специальности. Приказ об их зачислении в высшее учебное заведение направлен не будет.

Список принятых и проходные баллы, сформировавшиеся по итогам конкурса, будут опубликованы в 7-м номере журнала «Магистр».