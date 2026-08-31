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Мерца освистали, назвали Пиноккио и призвали уйти в оставку

First News Media23:00 - 31 / 08 / 2026
Мерца освистали, назвали Пиноккио и призвали уйти в оставку

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали и оскорбляли во время его визита на курорт Кюлунгсборн в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает DPA.

Мерц посетил предвыборный стенд Христианско-демократического союза (ХДС) и пообщался с гражданами через ограждение. При этом некоторые собравшиеся на набережной выкрикивали в его адрес «подстрекатель к войне» и «Пиноккио», а также скандировали «Отставка».

Запланированная пресс-прогулка канцлера в итоге не состоялась.

До этого Мерц посетил рыбный ресторан, где попробовал традиционный для северной Германии бутерброд с рыбой. Позднее он намерен отправиться в Саксонию-Анхальт, где 6 сентября состоятся выборы в земельный парламент.

Региональные выборы в Мекленбурге — Передней Померании запланированы на 20 сентября.

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