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Общество

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями

First News Media23:22 - 31 / 08 / 2026
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с наблюдаемыми в настоящее время в стране нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в настоящее время на территории республики, как и предупреждалось ранее, господствуют нестабильные погодные условия: в некоторых районах идут проливные дожди, временами усиливается ветер, сверкают молнии. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до завтрашнего дня.

Учитывая изложенное, МЧС вновь обращается к населению и напоминает о необходимости соблюдать соответствующие правила безопасности.

Так, учитывая интенсивность осадков, необходимо держаться подальше от опасных участков, чтобы обезопасить себя от возможных селевых потоков и разливов на некоторых реках, а также наводнений, а в случае возникновения подобной угрозы незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность и четко выполнять призывы и рекомендации спасателей.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, не находиться под опорами и проводами линий электропередачи, а также под высокими деревьями.

Пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещён.

Для защиты от опасностей, связанных с грозой, рекомендуется во время грозовых разрядов отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными, мобильными, таксофонами и т. д.), а находясь на открытой местности, не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водосточным желобам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если гроза застала вас в автомобиле, следует остановить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

«Помните: пренебрежение правилами ставит под угрозу нашу жизнь! В случае опасности звоните на номер 112!» — подчеркивается в обращении.

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