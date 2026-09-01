В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.
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