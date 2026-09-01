В Шеки произошёл пожар в отеле: эвакуированы постояльцы

В Шеки произошёл пожар в отеле: пять человек эвакуированы в безопасное место.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, 31 августа около 23:00 в городе Шеки на улице М. Шахрияра произошёл пожар в двухэтажном отеле «İSSAM», принадлежащем Тельману Тофиг оглу Мамедову.

В результате возгорания на первом этаже отеля выгорели сгораемые конструкции одной из комнат на площади 15 кв. м.

Во время пожара пожарные эвакуировали в безопасное место 5 человек из задымлённых помещений.

Остальную часть здания удалось защитить от огня. К тушению пожара были привлечены техника и личный состав Шекинской районной части Государственной службы пожарной охраны.

По факту происшествия проводится разбирательство.