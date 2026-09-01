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Общество

В двух районах Азербайджана два дня не будет газа

Фаига Мамедова10:33 - Сегодня
В двух районах Азербайджана два дня не будет газа

В некоторых населённых пунктах Евлахского и Бардинского районов временно приостановят подачу газа.

Как сообщает 1news.az, об стороны Тертерского регионального управления по эксплуатации газа распространена соответствующая информация.

Отмечается, что в связи с подключением вновь проложенных участков к существующему магистральному газопроводу высокого давления, принадлежащему Управлению «Газ Экспорт», с 08:00 2 сентября и до завершения работ 4 сентября будет временно прекращена подача газа в ряд сёл Евлахского района и село Самух Бардинского района.

 

 

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