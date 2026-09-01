Более 7500 гектаров территории очищено от мин в Азербайджане за август

В августе на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено более 3300 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В августе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в ходе работ по разминированию было выявлено 514 противопехотных и 121 противотанковая мина, а также 2724 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию, всего за отчетный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 7568,9 гектара территории.

Работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных объектов продолжаются на освобожденных территориях.

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