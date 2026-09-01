Вручены ключи от квартир семьям, переселившимся в Агдам - ФОТО

Прибывшим в город Агдам с очередной группой переселенцев семьям вручены ключи от новых квартир.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в ходе нынешнего переселения в город Агдам – в 2-й жилой комплекс – переселено 117 семей, в общей сложности 362 человека.

Вернувшиеся в родные края семьи состояли из лиц, временно проживавших в различных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Встреченным в Агдаме семьям сотрудники ANAMA сначала представили подробную информацию об угрозах, создаваемых минами и неразорвавшимися боеприпасами. Жителям было рекомендовано не прикасаться к незнакомым предметам и объектам, держаться от них подальше и в подобных случаях незамедлительно информировать соответствующие структуры.

В церемонии вручения ключей от квартир приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.

Выступившие поздравили жителей, возвратившихся в родные края, пожелали им благополучия и счастливых дней в новой жизни.

Затем семьям были вручены ключи от новых квартир. Жители Агдама, испытывающие радость возвращения на родину спустя долгие годы, разместились в своих новых квартирах.

Отметим, что во 2-м жилом комплексе, охватывающем территорию площадью более 13 гектаров, построено 60 зданий. В комплексе расположены в общей сложности 1268 квартир, в том числе 114 однокомнатных, 464 двухкомнатные, 536 трехкомнатных и 154 четырехкомнатные.