В Азербайджане задержана партия незадекларированных товаров на 232 тыс. манатов

Сотрудники Балакянского таможенного управления в ходе комплексных мероприятий по таможенному контролю выявили незадекларированные товары.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, на таможенном посту «Мазымгара» был проведён досмотр двух грузовых автомобилей, перевозивших сборные грузы из Грузии в Азербайджан.

В результате досмотра в транспортных средствах были обнаружены незадекларированные, а также некорректно декларированные линзы, бытовая техника, медицинские и косметические средства на общую сумму 232 тысячи 185 манатов.

По данному факту проводится разбирательство.