 В Азербайджане задержана партия незадекларированных товаров на 232 тыс. манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане задержана партия незадекларированных товаров на 232 тыс. манатов

Фаига Мамедова16:50 - Сегодня
В Азербайджане задержана партия незадекларированных товаров на 232 тыс. манатов

Сотрудники Балакянского таможенного управления в ходе комплексных мероприятий по таможенному контролю выявили незадекларированные товары.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, на таможенном посту «Мазымгара» был проведён досмотр двух грузовых автомобилей, перевозивших сборные грузы из Грузии в Азербайджан.

В результате досмотра в транспортных средствах были обнаружены незадекларированные, а также некорректно декларированные линзы, бытовая техника, медицинские и косметические средства на общую сумму 232 тысячи 185 манатов.

По данному факту проводится разбирательство.

Поделиться:
305

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ...

Мнение

Бишкекская площадка Ильхама Алиева: от Южного Кавказа к Евразии

Xроника

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Бишкеке с выставкой ручных работ ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

Общество

​В Госкомитете отреагировали на сообщения о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка из детсада

Дело о разбое прекращено: спортсменка Тулин Алекперова и её ученик вышли на свободу

На проспекте Бабека сгорел автомобиль

В Азербайджане задержана партия незадекларированных товаров на 232 тыс. манатов

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Раскрыта личность третьей супруги Полада Бюльбюльоглу - ФОТО

Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

Русский сектор и уроки истории: что изменится с нового учебного года

Мошенники используют новые способы для хищения денег со счетов граждан Азербайджана 

Последние новости

​В Госкомитете отреагировали на сообщения о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка из детсада

Сегодня, 18:15

Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

Сегодня, 17:55

Дело о разбое прекращено: спортсменка Тулин Алекперова и её ученик вышли на свободу

Сегодня, 17:51

Iran International: ликвидированный Израилем командир КСИР выжил

Сегодня, 17:50

Тюрьмы Франции трещат по швам

Сегодня, 17:49

Судоходство через Босфор приостановили: ПРИЧИНА

Сегодня, 17:44

Бишкекская площадка Ильхама Алиева: от Южного Кавказа к Евразии

Сегодня, 17:38

Мусульманские страны решили самостоятельно укреплять региональную безопасность

Сегодня, 17:25

Германия может выслать российских дипломатов и закрыть генконсульство в Бонне

Сегодня, 17:20

SOCAR и китайская CNOOC подписали Меморандум о взаимопонимании

Сегодня, 17:16

Каллас призвала ЕС передать Украине ракеты с истекающим сроком хранения

Сегодня, 17:13

Работники румынского оборонного предприятия вышли на протест

Сегодня, 17:12

11 стран ЕС выступили за отмену права вето во внешней политике

Сегодня, 17:11

На проспекте Бабека сгорел автомобиль

Сегодня, 17:10

Иран отверг заявления Трампа о новом ядерном объекте

Сегодня, 17:05

В секторе Газа задержан высокопоставленный представитель ХАМАС

Сегодня, 17:03

В Сирии взорвался автомобиль с боеприпасами

Сегодня, 17:00

Экс-министра финансов Армении задержали по обвинению во взяточничестве

Сегодня, 16:56

SOCAR готовится к сделке в США

Сегодня, 16:53

Путин: Россия помогает Ирану в сложный период

Сегодня, 16:51
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10