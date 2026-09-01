SOCAR и китайская CNOOC подписали Меморандум о взаимопонимании

Президент государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации CNOOC Чжан Шаньцзяном.

Об этом говорится на официальном сайте SOCAR.

Стороны обсудили инвестиционные возможности в области разведки, разработки и добычи морских нефтегазовых ресурсов, нефтепереработки и нефтехимии, а также перспективы сотрудничества в международной торговле, внедрении новых технологий и повышении операционной эффективности.

По итогам встречи SOCAR и CNOOC подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает совместную реализацию upstream-проектов в Азербайджане и других странах, а также расширение взаимодействия в нефтегазовой сфере, включая техническое обслуживание, поставки оборудования и технологий, инжиниринг и операционно-техническую поддержку.